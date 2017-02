Unieke Doesburgse VOC-gin

DOESBURG - Burgemeester Loes van de Meijs van Doesburg kreeg uit handen van Bart Joosten van distilleerderij Eaglesburn Distillery in het Doesburgse Arsenaal, een unieke fles gin. Joosten stookte deze gin ter gelegenheid van de opening van de expositie Goede Hoop Zuid Afrika in het Rijksmuseum in Amsterdam.

Het gaat om een zogenaamde 'Navy Strength Gin'. Dit is een gin van 57%, die zijn oorsprong vindt in de Engelse marine. Het hoge alcoholpercentage maakt het mogelijk dat ermee vochtig gemaakt buskruit toch nog ontbrandt. Het etiket van de gin toont een beeld van het VOC schip de Noord Nieuwland, zeilend voor de kust van Kaap de Goede Hoop, met de Tafelberg op de achtergrond. De Noord Nieuwland vertrok in mei 1756 voor een reis naar Batavia. Kapitein Frederik Wieland arriveerde op 20 augustus op de Kaap en vervolgde op 11 september zijn reis. Het schilderij dateert uit 1767.

Centraal in de tentoonstelling in Amsterdam, staan de meterslange landschapspanorama’s van Doesburger Robert Jacob Gordon. Op donderdag 15 februari bezocht de burgemeester samen met museuminspecteur Ivo van de Veen de officiële opening van deze tentoonstelling. De burgemeester kreeg van Joosten ook een cadeaupakket gin om dit uit te reiken aan Taco Dibbets, de directeur van het Rijksmuseum en een groot ginliefhebber. Met dit cadeautje bedankt Doesburg het Rijksmuseum voor de ruimhartige samenwerking in het project Gordon in Doesburg.

In De Waag in Doesburg wordt 8 april een pop-upmuseum geopend over de Doesburgse tijd van Robert Jacob Gordon. Kijk voor meer informatie ook op gordonindoesburg.nl en op facebook. - foto: Hanny ten Dolle