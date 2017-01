Beertema neemt afscheid van de SGRD

DOESBURG – Silvert Beertema heeft op 1 januari afscheid genomen als vrijwilliger en penningmeester van de Stichting Gehandicapten Raad Doesburg (SGRD). Sinds 1 januari 2008 heeft hij tot volle tevredenheid van meerdere besturen als penningmeester de financiën van de stichting beheerd.

Maar hij was meer dan dat, want hij was tevens deelnemer aan het scholenproject. Hierbij was hij de specialist op de rolstoelhindernisbaan waar alle kinderen uit de hoogste klassen van de basisscholen van Doesburg, Angerlo en Drempt altijd met veel plezier aan deelnemen.

Verder was hij intensief betrokken bij de werkgroep parkeren, vervoer en toegankelijkheid en mede door de goede relaties met medewerkers van de gemeente heeft de werkgroep onder andere bij de herinrichting van de singels noodzakelijke adviezen kunnen inbrengen.

Beertema was een geweldige teamspeler binnen het bestuur en de werkgroepen en is bovendien een duizendpoot die je door zijn ervaring niet wil missen omdat hij als vrijwilliger voor de SGRD eigenlijk onvervangbaar is. Als dank voor al zijn activiteiten ontving hij een afscheidscadeau.