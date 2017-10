College maakt verplaatsing melkveehouderij mogelijk

DE STEEG / ELLECOM - Na groen licht van onder andere de GGD en de Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) en jaren onderzoek wil het college van Rheden de verplaatsing van een melkveehouderij in Ellecom mogelijk maken. Hiervoor dient een wijziging in het bestemmingsplan vastgesteld te worden. De raad neemt hierover in november een besluit.

De zogenoemde ‘megastal’ biedt straks plek voor 300 melkkoeien en 168 kalfjes. Het plan voor een nieuw melkveebedrijf aan de Eikenstraat in het buitengebied van Ellecom bestaat al langer, maar sinds 2014 worden de plannen concreter. Wethouder Nicole Olland: “In 2014 hebben Middachten, eigenaar van het grondgebied, en de agrariër een bestemmingsplanwijziging aangevraagd. Sindsdien is er veel onderzoek gedaan. De Commissie MER heeft een uitgebreid advies gegeven met een grondige onderbouwing. Al in een vroeg stadium konden zienswijzen worden ingediend op het plan. Het plan heeft in totaal al drie keer ter inzage gelegen”.

Het plan zoals het er nu ligt behelst de verplaatsing van twee agrarische bedrijven aan de Eikenstraat 3 en Buitensingel 60 naar één locatie aan de Eikenstraat, ongenummerd, in het buitengebied. In totaal wordt 5000 vierkante meter nieuwe stallen gebouwd, dat is minder bouwvlak dan nu. De melkveestal is elf meter hoog, ook dat is een gebruikelijke hoogte voor een stal. De stallen liggen op 350 meter afstand tot de eerste huizen van het dorp. “Er komen bomen omheen, zodat het bedrijf groen wordt ingepast. De zichtlijnen vanuit het dorp worden zelfs mooier”, aldus de wethouder.

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn door meerdere inwoners van Ellecom zienswijzen ingediend waarin ze met name zorgen uit over de gezondheidseffecten van de nieuwe ‘megastal’. Daarom is de GGD in 2017 nog een keer gevraagd te adviseren over mogelijke gezondheidsrisico’s. Olland: “We hebben alle genoemde zorgpunten bij de GGD voorgelegd. Zij zien absoluut geen aanleiding tegen het plan te zijn. Dat is belangrijk voor ons”. Als de raad akkoord geeft in 2018 acht de wethouder het zeer waarschijnlijk dat de nieuwe melkveehouderij in 2018 gebouwd gaat worden.