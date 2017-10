Nationale Veteranenbegraafplaats in Loenen

LOENEN – Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen en de Oorlogsgravenstichting willen, op een plek naast Nationaal Ereveld Loenen, veteranen een gezamenlijke rustplaats bieden. Een plek met een uniforme uitstraling, die recht doet aan de inzet van de veteranen.

Een plek voor nabestaanden en bezoekers, met een nieuw te bouwen multifunctioneel Herdenkings- en Educatiecentrum, waar men ook geïnformeerd wordt over de inzet van Nederlandse militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog en actuele internationale (vredes)missies. Een serene plek, waar nabestaanden hun geliefden kunnen gedenken. En waar anderen zich realiseren dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn.

Veteranen zijn mannen en vrouwen die hebben gestreden tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens missies. Militairen van alle leeftijden. Sommigen 21 of jonger, anderen de 90 al ruim gepasseerd. Nederland telt circa 115.000 veteranen.

In de zogenoemde veteranenkamer komen zo’n 900 veteranengraven, met op elk graf een gelijkvormige gedenksteen voor een uniforme uitstraling. Ook komt er een urnenmuur en is asverstrooïng mogelijk.

Voor nabestaanden en bezoekers wordt een multifunctioneel herdenkings- en educatiecentrum ontwikkeld. Het gebouw krijgt een bescheiden horecavoorziening en dient als aula voor uitvaarten en herdenkingen. Het centrum toont informatie over de Nederlandse inzet tijdens wereldwijde (vredes)missies en thema’s als vrede, vrijheid en veiligheid.

Het ontwerp van zowel de begraafplaats als van het herdenkings- educatiecentrum zijn van een nader te bepalen gerenommeerd landschapsarchitectenbureau. Verwachting is dat eind 2019 begin 2020 dit in gebruik kan worden genomen.