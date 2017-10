Plannen voor appartementen in Brummense Ambachtstraat

BRUMMEN – Als het aan initiatiefnemer en het Brummense college ligt, komt er een kleinschalig appartementen-complex aan de Ambachtstraat in Brummen. Het gebouw moet de plaats innemen van de in september 2013 afgebrande meubelzaak met bovenwoning.

Het perceel Ambachtstraat 45 ligt sinds de brand vier jaar geleden braak. Een ontwikkelaar heeft nu plannen om hier een kleinschalig complex met negen appartementen te bouwen. Het bouwplan verbetert de ruimtelijke kwaliteit van het Brummense centrum. Het college wil onder voorwaarden medewerking verlenen aan de planologische procedure die nodig is voor de realisatie van het bouwplan.

De bouw van appartementen in de aanloopstraat naar het centrum van Brummen past binnen de structuurvisie. Ook voldoet het initiatief aan de woonvisie. Het past echter niet binnen het geldende bestemmingsplan. Daarom is een planologische procedure nodig. Het gemeentebestuur wil hieraan meewerken als het bouwplan voldoet aan een aantal ruimtelijke voorwaarden. Zo mogen er maximaal negen appartementen worden gebouwd in twee bouwlagen met een kap. Daarnaast zijn er criteria gesteld over onder andere de toegang tot het achterterrein en het aantal parkeerplaatsen. Het is overigens aan de initiatiefnemer om de plannen verder uit te werken.