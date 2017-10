Zonnebloem bezoekt TV-Gelderland

LOENEN – Onlangs zijn enkele gasten met vele vrijwilligers van de Zonnebloem mee geweest naar Arnhem. Er werd een bezoekje gebracht aan de studio’s van Radio en TV Gelderland. Na een hartelijk ontvangst met koffie/thee, werden er twee groepen gemaakt voor de rondleiding. Het is toch wel heel bijzonder om eens achter de schermen te mogen kijken. Het was overal heel gemoedelijk, er werd van alles uitgelegd en getoond en er was voldoende tijd om vragen te stellen of foto’s te maken. Na de rondleiding werd het bezoekje afgesloten door het bijwonen van de live-uitzending van “de week van Gelderland”. Echt een heel gezellig sfeertje, de groep werd getrakteerd op een drankje en een hapje, terwijl er volop werd geïnterviewd, gezongen en gepraat. Ook vele bekende mensen van de omroep waren daarbij aanwezig. De dag werd elders afgesloten, dit keer viel de keuze op de “Reuvershoeve”, waar van de heerlijke pannenkoeken maaltijd werd genoten!