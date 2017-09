Fashioncheque voor kinderen minima

BRUMMEN - Dit najaar krijgen alle kinderen uit gezinnen die via de stichting TinekeHut een kerstpakket ontvangen een Fashioncheque van 75 euro. Hiermee wil de gemeente Brummen kinderen in minimagezinnen extra ondersteunen.

Het Rijk heeft de gemeente eind vorig jaar 70.000 euro toegekend voor extra ondersteuning van kinderen in gezinnen met een laag inkomen. Daarmee zijn eerder onder andere bonnen voor tweedehands kinderkleding uitgegeven. Op verzoek van de gemeenteraad zijn de mogelijkheden onderzocht om ook nieuwe kleding te verstrekken. Een fashioncheque is hiervoor een goed middel.

Een fashioncheque sluit aan bij de behoefte van jongeren, zo bleek tijdens de jeugdraad in juni dit jaar. Hiermee kunnen ze ook kleding kopen in de stad en via internet. De Fashioncheque heeft zo een breder bereik dan de huidige cadeaubonnen voor minima, die alleen bij lokale ondernemers te besteden zijn. De gemeente heeft afgesproken dat lokale kledingverkopers zich gratis bij Fashioncheque Nederland kunnen aansluiten. Ondernemers ontvangen hierover nog bericht via de ondernemersverenigingen van Brummen en Eerbeek.

De Fashioncheques voor 2017 worden uitgereikt samen met het kerstpakket van de stichting TinekeHut. Huishoudens die in aanmerking komen voor een kerstpakket en de Fashioncheques krijgen schriftelijk bericht. Naar verwachting worden er dit jaar 550 kerstpakketten uitgedeeld met in totaal zo’n 400 Fashioncheques.