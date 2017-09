SP blij met uitstel besluit megastal Ellecom

ELLECOM - Landgoed Middachten heeft plannen om in de polder van Ellecom een megastal met 468 koeien te bouwen. De gemeenteraad van Rheden zou in oktober een besluit nemen over dit voornemen. Onlangs werd echter bekend dat het college van B&W meer tijd nodig heeft om het grote aantal ingediende zienswijzen te verwerken en dat besluitvorming wordt uitgesteld. Er zijn in totaal bijna veertig zienswijzen ingediend.

De SP meldt in een bericht dit zien als een succes dus voor het comité 'Hoezo Megastal?' Dit comité heeft gezorgd dat veel inwoners in de zomer de moeite hebben genomen een zienswijze te schrijven. Vooralsnog lijkt het erop dat dit onderwerp daarom pas in november door de gemeenteraad behandeld zal gaan worden.

“Het is mooi dat het comité zoveel inwoners heeft weten te mobiliseren om een zienswijze te schrijven", laat Tamara Koppelaar van de SP afdeling weten. De SP Rheden steunt de petitie die het comité is gestart en de afgelopen weken waren ze op diverse locaties aanwezig met de ansichtkaarten. "We merken dat veel inwoners erg graag willen tekenen tegen de komst van deze megastal. Nu de gemeenteraad waarschijnlijk pas in november gaat besluiten over dit onderwerp, zullen dus meer inwoners de gelegenheid krijgen een handtekening te zetten en dat is goed nieuws. Hoe meer ansichtkaarten het comité kan overhandigen aan de gemeenteraad, hoe duidelijker het signaal dat de bevolking van de gemeente Rheden deze stal niet ziet zitten!”