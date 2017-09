Kadedagen bieden festival met breed aanbod

DOESBURG - Vorig jaar voor het eerst als zelfstandig evenement gehouden, beloven de aanstaande Kadedagen op zaterdag 23 en zondag 24 september - beide dagen van 11.00 tot 18.00 uur - weer een festival te worden met heel veel sfeer, een unieke locatie en een breed aanbod aan activiteiten. De brede IJsselkade van de Hanzestad en de trappen naar de kade van de passantenhaven bieden een geweldige locatie voor het evenement.

De hele kade gevuld zal zijn met een streekproductenmarkt en een grote creatieve en kunstzinnige markt. Proeven, ruiken en kijken van allerhande gerechten en hapjes. Verschillende modezaken uit de binnenstad van Doesburg zullen een wervelende modeshow neerzetten, met hun nieuwste wintercollectie. Deelnemende zaken zijn: Zin, Door, Jack in the Box, Apel & Ei, Labels by Door, Ter Steeg lederwaren, Noor Amsterdam, Kadoes, Styliconen, Avanti Schoenen, Tuunte, Fashoe en het Kunstlab. De shows zijn er op zaterdag om 12.00 en 14.00 uur en op zondag om 13.00 en 15.00 uur. En net zoals vorig jaar zal er een kindermodeshow zijn met outlet merkkleding. Ook zal dit jaar Only for Men zijn nieuwe collecties tonen op de catwalk.

Vormgevingswerkplaats de Lente, waar jongeren worden begeleid die afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zal een indrukwekkende waterbaan maken. Vanaf de bovenkade zullen stroomversnellingen en watervallen naar de benedenkade kolken. Kinderen kunnen zich daar uitstekend vermaken en kunnen een eigen bootje in elkaar zetten en vervolgens te water laten.

Het is te hopen dat de weergoden het evenement even gunstig gezind zijn als vorig jaar.

Op het open podium zal jong talent optreden, van solist tot bands. Allemaal komen ze uit Doesburg of directe omgeving en er is nog ruimte voor een paar enthousiastelingen. Ook zijn er sportactiviteiten op een sportpodium, waar tevens genoten kan worden van streetdance.

Aan de IJsselkade en de passantenhaven liggen historische schepen die te bezoeken zijn, zoals de uit 1886 stammende sleepboot Julius, de My Fair Lady en uit 1938 en de uit 1951 stammende ijsbreker Nobiling, sleepboot Pieter, de sleepboot Geirgaus en kleinere zeilschepen als de Zeta en de Nora, het varend woonschip De Scheepmaker uit 1924 en de Knapzak, een 36,40 meter lang vrachtschip.

Daarnaast zijn er ook veel Doesburgse ondernemers uit de binnenstad actief op de kade. De bezoeker zal ook veel jonge ondernemers met veelal creatieve en kunstzinnige ideeën en uitingen kunnen ontmoeten, die graag hun bijzondere collectie willen laten zien.

Ook het plaatselijke VVV heeft een programma samengesteld: zaterdag om 12.30 uur en om 15.30 uur is er een stadswandeling met gids, om 14.00 uur en 16.00 uur een torenbeklimming met gids en om 14.00 uur een huifkarrentocht. Zondag om 14.00 uur en om 16.00 uur zijn er stadswandelingen met gids, om 15.00 uur een torenbeklimming met gids en om 14.00 uur een huifkarrentocht door de stad.

www.doesburgsekadedagen.nl