Diefstal beeld schaapherder Willem Koestapel

LOENEN – In de nacht van maandag op dinsdag hebben dieven het bronzen beeld van Willem Koestapel, de laatste zwervende schaapherder van Nederland, gestolen. Op het terras bij hotel De Loenermark aan de Eerbeekseweg in Loenen stond vele jaren het bronzen beeld van de schaapherder met drie schapen. Het beeld trok veel bekijks van de gasten die bij mooi weer op het terras neerstreken en er foto’s van maakten.

Hotelhouder Hans Jurriëns is zeer teleurgesteld dat dieven juist dit beeld hebben gestolen. Het beeld is van een houten sokkel gehaald, waarmee het toch stevig verankerd was. Volgens de hotelhouder moeten de dieven met een paar mensen zijn geweest, want het beeld was nogal zwaar.

Willem Koestapel, die zich ook graag Van Dijk liet noemen, was tot op hoge leeftijd een zwervende herder met zijn kudde door geheel Nederland. Hier zijn vele verhalen over bekend. In de beginjaren vijftig was Koestapel ook weer in Loenen op de heide in het Loenense bos. Bosbeheerder Jan Rozenboom was begaan met het zware leven van de oude man (82 jaar). Vooral in de wintermaanden. Hij liet door zijn boswerkers een kooi bouwen die in 1956 gereed kwam. Hierbij ook een houten schuur met slaapplaats voor de herder. Dankzij de goede zorgen van de familie Rozenboom had Koestapel nog een goede ‘oude dag’.

Na zijn overlijden in 1961 werd hij begraven op het kerkhof bij de Protestantse kerk. Om de herinnering aan Koestapel in ere te houden werd in 1988, bij de viering van Loenen 1150 jaar, bij hotel de Loenermark een beeld geplaatst. Ankie Borgers – van der Zee ontwierp het kunstwerk.

Na Koestapel kwamen er verschillende herders bij de Loenense kudde die enige jaren geleden in beheer is overgegaan naar de Stichting Gelders Landschap en Kasteelen.

Jurriëns heeft direct aangifte gedaan. Hij hoopt dat het beeld snel weer ergens opduikt en iedereen er naar uitkijkt want de kale plek op het terras blijft herinneren weer aan deze laaghartige daad