Zware botsing in Rheden

RHEDEN - Op de Oranjeweg in Rheden, kruisend met de Laakweg, is dinsdagavond een ongeval gebeurd waarbij twee auto's betrokken waren. De blauwe wagen kwam vanaf de Oranjeweg en wilde richting de snelweg rijden, toen er plotseling een auto vanaf de Laakweg overstak. Vermoedelijk is een voorrangsfout de oorzaak van het ongeval. De inzittenden van de auto's zijn gecontroleerd door het ambulancepersoneel maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Beide voertuigen liepen zware schade op en werden afgesleept. - foto: Martin Heitink / Persbureau Heitink