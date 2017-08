De Superzeskamp is terug in Eerbeek

EERBEEK - Na een paar jaar onderbreking is de Eerbeekse Superzeskamp weer terug. Zondagmiddag 27 augustus strijden de teams weer op verschillende sportieve en ludieke onderdelen tegen elkaar. En het staat al vast dat ze het niet droog houden. Het belooft dit jaar weer een mooi schouwspel te worden. En voor wie snel is; aanmelden kan nog.

Voor deze editie van de SuperZeskamp heeft organisator Tommy ter Hove van Bistro de Zaak weer een aantal geweldige spellen weten te regelen. De speltechnische organisatie hiervan wordt gedaan door BuroEvent, die deze keer weer spectaculaire spellen meeneemt, met namen als: De Sweeper, het Vliegend Tapijt, de Rodelbaan, de Kelnerrace, de Buikglijbaan en als klapper de Take-Out Hindernisbaan!

Elk van de deelnemende teams aan de Zeskamp moet uit minimaal zes deelnemers bestaan, dames, heren of gemengd, het evenement is helemaal genderneutraal. Teams die eerder meededen luisteren naar fraaie namen als Spritshz, Ladies in Red, Fit and Fun, Altied Tied, Bollobellies, Bende van Ellende, Blackstreet en Schotpoort Traffic. De kosten voor deelname bedragen € 30,00 per team. Betalen kan bij Tommy ter Hove in Bistro de Zaak.

De opening van de SuperZeskamp is om 13.00 uur op het Stuijvenburgplein met een warming-up. Rond 17.00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden en aansluitend is er toto 23.00 uur buiten een party met dj. Tijdens het evenement zijn veel winkels aan het Stuijvenburchplein ook geopend.

www.duperzeskampeerbeek.nl