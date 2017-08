Profs op de Posbank

RHEDEN - Een peloton nationale en internationale profwielrenners, reed vrijdag een paar uur over de hellingen van de Veluwezoom. Onder meer de Emmapyramide werd drie keer beklommen. Een kopgroep (foto) reed urenlang voorop, maar werd vlak voor de finish in Veenendaal ingelopen, waarna de Sloveense kampioen Luka Mezgec de massasprint won. Hij versloeg de Nederlanders Wippert, Hofland en Boom. Het publiek op de hellingen van de Veluwezoom genoot en bewonderde en was ook verbaasd hoe hard de wielerprofs omhoog reden. - foto: Wencel Maresch