Bloemschikcursus Groei & Bloei in Spankeren

SPANKEREN - Op donderdag 7 september start de nieuwe bloemschikcursus van Groei & Bloei Veluwezoom. Deze cursus van 8 lessen wordt onder deskundige leiding gegeven vanaf september t/m april. De leidinggevenden van de cursus zullen enkele voorbeeldstukken maken waarin een bepaalde techniek of thema wordt gebruikt.

De cursisten kunnen deze stukken tijdens de daaropvolgende les, indien nodig met hulp en advies van de leiding, zelf maken.



De kosten van de cursus bedragen voor de 8 lessen € 53,00 voor leden, € 68,00 voor niet leden. Koffie/thee met een versnapering en het te gebruiken (bind)draad, krammen, kling, etc. zijn bij het lesgeld inbegrepen. De cursist dient zelf te zorgen voor de natuurlijke materialen zoals (bloemen, blad, etc.) plus de ondergrond (oase, schaal, schotel, vaas, etc.) De cursus wordt gegeven in de Kerkhorst, Dorpsweg 65 A te Spankeren. Tijdstip: van 20.00 uur tot plm. 22.00 uur.

