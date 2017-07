Harderwijkerweg en turborotonde Dieren

DIEREN - Het kruispunt Harderwijkerweg in Dieren wordt iets opgeschoven richting spoorlijn zodat op de plek van het ‘oude’ busstation verder gegraven kan worden aan de tunnelbak in de richting van Hof te Dieren. Door aan te sluiten op de nieuwe route, ontstaat een langgerekte tijdelijke weg in twee richtingen, strak langs het spoor. Een tijdelijke ‘turborotonde’ (heeft meer dan één rijstrook) helpt mee om Dieren zuid en de Doesburgsedijk goed bereikbaar te houden. Genoemde werkzaamheden worden buiten het verkeer om uitgevoerd en geeft dus weinig hinder.

In het weekend van vrijdag 4 tot maandag 7 augustus ondervindt het verkeer wel overlast. Dan wordt de nieuwe verkeerssituatie ingesteld. Dit weekend is de spoorwegovergang afgesloten voor autoverkeer. Verkeer dat Dieren in en uit wil, wordt omgeleid via de N786. Op maandagochtend 7 augustus vindt de daadwerkelijke omzetting plaats. Vanaf dat moment rijdt het verkeer over de nieuwe weg en de nieuwe tijdelijke rotonde. Fietsers en voetgangers die vanuit de Harderwijkerweg naar Het Rhedens, Dieren-Zuid of het busstation willen, worden over het nieuwe dek (Stationsplein) naar de overkant geleid.

Ook ter hoogte van Ellecom en de Zutphensestraatweg wordt in de tweede helft van juli een turborotonde aangelegd. Deze tijdelijke oplossing is bedoeld om het doorgaand verkeer doorgang te laten vinden terwijl het nieuwe kruispunt bij Ellecom wordt gemaakt. De provinciale weg N317 krijgt dan een tijdelijke weg in de middenberm. De overlast is minimaal.

In het weekend van vrijdag 4 tot maandag 7 augustus is het noodzakelijk de aansluiting Zutphensestraatweg / N317 af te sluiten. Ellecom blijft bereikbaar via de snelweg A348 en De Steeg. Hulpdiensten en busvervoerders kunnen er wel door.