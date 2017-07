Al 60 jaar getrouwd

RHEDEN - Ze kwam met bloemen, een mooi boek en de welgemeende felicitaties namens het gemeentebestuur. Burgemeester Petra van Wingerden bezocht donderdagochtend het echtpaar Van de Kraats-Hilferink in hun woning in Rheden. Ze vierden op 20 juli hun 60-jarig huwelijksfeest.



Gerrit Jan van de Kraats is geboren op 5 februari 1931 in Ede en zijn echtgenote Gerritje Hilferink op 29 mei 1934 in Rheden. Ze hebben elkaar in 1952 in Arnhem ontmoet en na hun huwelijk kreeg het echtpaar een zoon en via hem twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

De heer Van de Kraats is 30 jaar lid geweest van de Oranjevereniging ‘Rheden voor Oranje’ en is inmiddels ook al weer 40 jaar bij het Rhedense Fanfare Corps. Vroeger heeft hij altijd in de landbouwmachines gewerkt bij Kamps de Wild in Zevenaar. - foto: Wencel Maresch