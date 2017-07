Chansons in het park

DE STEEG - Wat een geweldige entourage, zondag in de kasteeltuin van Middachten. Begeleid door het zingen van de vogels klonken daar de chansons van Charlotte Haesen. Genieten van muziek in een geweldig decor.

De in Wallonië opgegroeide Amsterdamse, werd in het groene theater in de schitterende Steegse kasteeltuin begeleid door het Tobalita Strijkkwartet. Het publiek, ruim tweehonderd in getal, voelde de klammige ochtendkoelte verdwijnen naarmate het concert vorderde. Het was dan ook goed toeven op het glad geschoren gazon, waar de opgestelde tent-overkappingen dus gelukkig niet nodig bleken. Charlotte Haesen werd tijdens haar muzikale tocht door het Franse repertoire, begeleid door het Tobalita Strijkkwartet, bestaande uit vier musici uit het Nederlands Philharmonisch Orkest. Op het programma stonden klassiekers van Gainsbourg, Barbara en Piaf. De chansons waren speciaal gearrangeerd voor deze bijzondere combinatie van zang en strijkkwartet.

In de jaarlijkse reeks concerten in de kasteeltuin staan zondag staan Ernst Daniël Smid & the Four Baritones op het programma en de reeks wordt op 30 juli afgesloten door Mike del Ferro vs Jeroen van Veen met een minimal jazz-programma. - foto: Wencel Maresch