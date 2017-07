Toch geen toestemming voor drilkooi in Doesburg

DOESBURG - Het college van Doesburg heeft de initiatiefnemers voor het plaatsen van de Drilkooi laten weten geen toestemming te verlenen van het gebruik van gemeentegrond voor het plaatsen van een drilkooi. Dit betekent dat er geen drilkooi geplaatst kan worden op gemeentegrond.

Dit besluit is in lijn met de motie van de gemeenteraad van 29 juni 2017. In deze motie werd het college opgeroepen geen medewerking te verlenen aan het plaatsen van een drilkooi op de ronde blauwe steen naast het stadhuis. Deze medewerking was noodzakelijk om de verleende omgevingsvergunning uit te voeren. Omdat deze toestemming niet is verleend, is de omgevingsvergunning vervallen.