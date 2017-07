Feest op ’t Schaddeveld

DIEREN / LAAG-SOEREN - ’t Schaddeveld in Dieren en Laag-Soeren is een TOM-school, dat staat voor Team Onderwijs op Maat. Samenwerking is het sleutelwoord op deze school. Niet alleen de leerkrachten werken nauw met elkaar samen, maar ook de kinderen. Dat was weer goed zichtbaar op het eindfeest. De oudste kinderen hebben workshops gehouden voor de jongere kinderen. Hierin was mooi te zien waar ’t Schaddeveld sterk in is: saamhorigheid, zorgzaamheid en veiligheid. De feestdag werd afgesloten met een dansworkshop van DansJeFit. Dit is op een spetterende manier afgesloten met een voorstelling voor alle ouders en belangstellenden op het schoolplein.

Terwijl de kinderen druk bezig waren met de voorbereidingen van de afsluiting werden onder het genot van een kopje koffie of thee de plannen voor het komende schooljaar gepresenteerd aan de ouders met onder andere het nieuwe DaVinci-lokaal waar gewerkt wordt met de methode DaVinci en waar het ontdekkend en ontwerpend leren centraal staat.