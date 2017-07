Echtpaar Erren 60 jaar getrouwd

VELP - Het echtpaar Erren-Roelofs ontving dinsdag 18 juli bezoek van burgemeester Petra van Wingerden van de gemeente Rheden. Ze kwam het paar feliciteren met hun 60-jarig huwelijk en bracht naast de gelukwensen namens het gemeentebestuur, ook bloemen en een boek mee.

Johannes Herman Catharina (Jan) Erren is geboren op 5 december 1931 in Rheden, Maria Petronella (Ria) Roelofs op 9 december 1934, eveneens in Rheden. Ze hebben elkaar ontmoet als buurkinderen. Het echtpaar heeft 4 dochters en 2 zonen, 17 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Mevrouw Roelofs wandelt graag en is een trouw lid van het Rouw & Trouwkoor van de RK kerk. De heer Erren is mede oprichter en vice-voorzitter van de Stichting behoud begraafplaats aan de Bergweg in Velp. Hij is bezig om de verhalen hierover in een boek te bundelen. Verder is hij lid van carnavalsvereniging De Narrenkap en lid van verdienste van het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond. Hij is in 2003 onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. - foto: Wencel Maresch