Eerbeeks feestje

EERBEEK – Met de binnenkomst van de vierdaagselopers op donderdag, ging in Eerbeek weer een mooi feest van start. Jong en oud heeft genoten van de Oranjefeesten, met de kermis, het vogelschieten en op zondag een geslaagde familiedag.

Hoogtepunten van het Oranjefeest is altijd het vogelschieten voor de heren en dames. Vrijdagavond loste locoburgemeester Jolanda Pierik het eerste schot, waarna ruim tweehonderd mannen een poging deden schutterskoning te worden. Om 21.40 uur viel na 183 schoten de rechtervogel, er af geschoten door Jeroen Huis in ’t Veld. Bij de linkervogel lukte het helaas niet, daar bleef een vervelend stukje zitten. De vogel werd rond middernacht verloot en gewonnen door Berend de Winter, die al zestig jaar mee schoot en nog nooit tot koning was gekroond.

Bij de dames dedenhonderdzestig schutters mee. Mirjam Streng schoot zaterdagavond rond 21.00 uur de rechtervogel eraf, maar net als bij de mannen bleef aan de linkervogel een klein stuk zitten en moest deze uiteindelijk worden verloot. De gelukkige was Sandra den Hartogh.

