Sportdag De Woordhof

HUMMELO – De leerlingen van basisschool De Woordhof in Hummelo hebben genoten van een heerlijke sportdag. De zon scheen lekker op het terrein van het Hessenbad in Hoog-Keppel waar verschillende onderdelen waren opgebouwd, zoals een heuse klimtoren en een superglijbaan. Ook in het bad zelf waren activiteiten, waaronder waterpolo en het opduiken van diverse voorwerpen. Het meest hilarische onderdeel was toch wel het kruipen door een modderpad. Na enige aarzeling doken de meeste kinderen er toch vol in. Gelukkig werden ze na afloop vakkundig schoon gespoten met de waterslang. Een heerlijk ijsje maakte de dag compleet.