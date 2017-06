Medailles voor Sparta

BRUMMEN – De meiden van Gymnastiekvereniging Sparta uit Brummen turnden onlangs hun laatste wedstrijden van het seizoen. De jongste meisjes kwamen in actie in Bennekom. Al in de eerste wedstrijd werd Carlijn Schimmel tweede en Jade Piechnick eerste. De meiden waren terecht trots en blij met hun prestatie. Anne Klein Heerenbrink en Lieke Smit deden goed hun best, maar wisten geen medaille binnen te slepen. De oudere meiden deden mee aan de toestelfinale in Ede. Hier werden prachtige resultaten behaald en Sparta ging met vier medailles naar huis. Omdat sommige meiden gaan stoppen met turnen, was dit echt een heel mooie afsluiter.