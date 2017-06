D66 in gesprek met inwoners gemeente Rheden

REGIO - Op zaterdag 24 juni gaan raadsleden van D66 Rheden de straat op om in gesprek te gaan met de inwoners van de gemeente Rheden.

D66 vindt het belangrijk dat mensen actief betrokken worden bij de politiek. Daarom houdt de partij op zaterdag 24 juni door heel Nederland een zogeheten ‘in gesprek met…’-actie. Doel van deze actie is om zoveel mogelijk ideeën en wensen te verzamelen en die om te zetten in beleid. D66 Rheden doet uiteraard ook mee met de actie en is zeer benieuwd naar wat inwoners van de gemeente Rheden te zeggen hebben.

In de dorpskernen van Velp, Rheden en Dieren lopen leden van D66 tussen 10.00 en 13.00 rond met borden waarop mensen hun ideeën voor de gemeente op kunnen schrijven. Deze ideeën worden door de raadsfractie meegenomen bij de behandeling van de Voorjaarsnota in juli en bij het opstellen van het verkiezingsprogramma 2018-2022 van D66 Rheden in de maanden daarna.

Wie niet kan komen, maar toch ideeën of wensen kwijt wil, kan deze mailen naar het fractiesecretariaat D66.fractiesecretariaat@rheden.nl.