BRUMMEN – Bij een ernstig ongeval aan de Eerbeekseweg in Brummen maandagmiddag is een automobilist bekneld geraakt na een harde botsing tegen een boom. Een traumahelikopter is ter plaatse gekomen om hulp te verlenen.

Rond 15.00 uur raakte de bestuurder van een grijze Opel door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam vervolgens tot stilstand tegen een boom. De bestuurder en bijrijder zijn door de brandweer bevrijd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. - Foto Martin Heitink.