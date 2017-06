Begraafplaats Pinkelseweg geeft geheimen prijs

RHEDEN - Elke begraafplaats geeft zo nu en dan ‘geheimen’ prijs. Zo ook afgelopen maandag 12 juni. De begraafplaats aan de Pinkelseweg in Rheden geeft al jaren signalen over haar bewoners. Achter elke zerk zit wel een verhaal van verdriet, blijdschap, verwondering en juist dat laatste openbaarde zich toen de vrijwilligers tijdens de onderhoudswerkzaamheden een graf van onkruid wilden ontdoen. Even werd verondersteld dat de dekplaat, die op een graf ligt, werd geraakt. Maar bij nader onderzoek bleek er een grafzerk ondersteboven op dit graf te zijn gelegd. De verbazing nam alleen maar toe bij de vrijwilligers toen de grafzerk werd omgedraaid en deze van Barend Scheffer bleek te zijn.

Scheffer is in de Tweede Wereld oorlog als dwangarbeider te werk gesteld in een fabriek in de buurt van Kiel in Duitsland. Als de arbeiders niet hoefden te werken, verbleven zij in een kamp. Maar omdat de werkomstandigheden voor deze mensen in de fabriek noch in het kamp niet optimaal waren en dat is in veel gevallen nog zachtjes uitgedrukt, kwam Scheffer in een ziekenhuis terecht met veel infecties, een longaandoening en bloedvergiftiging. Het is niet bekend hoeveel de aanwezige staf en medici in het ziekenhuis voor hem konden betekenen, maar hij overleed op 4 december 1944 in het hospitaal. Na het overlijden werd Scheffer op een kerkhof in de buurt van Kiel begraven.

De ouders van deze Barend Scheffer hebben ook hun laatste rustplaats op de Bijzondere Begraafplaats aan de Pinkelseweg. De vader van Barend, Martinus Scheffer, geboren 15 maart 1892 en overleden op 21 oktober 1921 en zijn moeder Jacomina Hendrika Rhebergen werd geboren op 4 juni 1895 en overleed 1 maart 1956.

Omdat Barend enig kind was heeft zijn moeder altijd de wens gehouden dat zij het graf van hun zoon in Rheden kon bezoeken omdat Kiel in die tijd voor veel mensen een vreselijk eind weg was. Haar hartenwens is in 1951 verhoord toen Barend eindelijk naar de Bijzondere Begraafplaats aan de Pinkelseweg in Rheden is overgebracht.

Zijn moeder heeft niet meer meegekregen dat haar vurigste wens wreed werd verstoord toen Barend in 1970 weer werd opgegraven en ditmaal naar het Nationaal Ereveld in Loenen is overgebracht. Nadat de mensen van de Oorlog Graven Stichting de stoffelijke resten van Barend in Rheden hadden opgegraven en overgebracht naar Loenen was de grond weer aangeharkt en alles leek weer normaal. Maar de grafzerk is nooit meer gezien en de vraag bleef, was deze meegenomen? Was de zerk vernietigd? Na jaren onderzoek door Ale Hartgers heeft niemand hem daarop een passend antwoord kunnen geven. Tot die bewuste 12e juni van dit jaar, toen de zerk onderste boven op een graf op het oude gedeelte van de begraafplaats werd teruggevonden. Het graf waarop de zerk lag heeft geen connectie met de familie. Hartgers: “Mijn inschatting is dan ook dat het niet in de buurt van de opgraving was en dat de zerk de juiste maat had. Mijn verbazing was dan ook bijzonder groot bij het lezen van de naam op de grafzerk... Barend Scheffer. Bij het zien van de datum wist ik het zeker, geboren te Rheden op 1 december 1920 en overleden te Kiel op 4 december 1944. Het was al die jaren een compleet raadsel waar de zerk zich bevond. Het is echt de zerk van Barend Scheffer en gelukkig nog helemaal in tact en dat de zerk onderste boven op de grond lag, heeft er zeker aan meegeholpen dat alles nog steeds leesbaar is.

De grondplaat op het Ereveld in Loenen waar de stoffelijke resten van Barend Scheffer een laatste rustplaats vonden in Vak E nummer 731, tussen de andere oorlogslachtoffers, geeft het eind aan de reis van Barend en zal hij, net als alle andere slachtoffers, elk jaar herdacht worden.

Foto: De gevonden grafzerk, foto Ale Hartgers