Zes DVOV scheidsrechters geslaagd

VELP - Bij vv DVOV in Velp zijn onlangs zes scheidsrechters geslaagd voor de KNVB opleiding verenigingsscheidsrechter. Dit is een nieuwe KNVB-opleiding voor het fluiten bij je eigen vereniging. Zo is de leeftijd voor deelnemers verlaagd van zestien naar veertien jaar en zijn er maar vier in plaats van zeven bijeenkomsten. En de cursisten moesten op de tweede lesavond al vol aan de bak om meteen in de praktijk te leren fluiten.

Namens DVOV deden de scheidsrechters Morgan Franke, Naomi van Hemert, Rui Kortlang, Mila Gerritsen, Michel Bruinsma en Koen Regtering mee aan de opleiding. Zij hebben allemaal na vier maanden hard werken hun diploma gehaald. Zij zijn dus vanaf nu gediplomeerd BOS verenigingsscheidsrechter. Namens DVOV van harte gefeliciteerd allemaal.