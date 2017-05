Hans Jolink Nationaal Kampioen

DOESBURG - Na eerder dit jaar al (gedeeld) kampioen bij de Oost Gelderse Kegelbond Heren C te zijn geworden, is Hans Jolink van Voor Ons Genoegen Doesburg er in geslaagd om ook het Nationaal Kampioenschap 2017 bij de Heren C te winnen.

Het kampioenschap, voor de eerste keer ook in de C-klasse, werd gehouden op zaterdag 6 mei in het Zwols Kegelhuis. De banen in Zwolle zijn niet gemakkelijk, maar Hans sloeg zijn slag in de tweede en derde ronde met respectievelijk 82 en 80 hout. Tot aan het eind van de strijd bleek dat de voorsprong die hier was opgebouwd voldoende was om de eerste plaats vast te houden. Hans moest twee naaste belagers van zich af houden: Ab Garritsen (ook van de OGK) en Angelo Harings (Mastreechter Keigelboond).

Dat de Doesburgse kegelgemeenschap bijzonder trots is op de kegelverrichtingen van Hans bleek wel uit de huldigingen door zowel zijn kegelclub VOG als de SKD2007. Voorafgaande aan de traditionele en bijzonder populaire 40 ballenwedstrijd werd Hans door de secretaris van de SKD2007, Bert Groeliker, in de bloemetjes gezet en werd hem een blijvende herinnering overhandigd.