Brummen steunt actie ‘trouwen tegen je wil’

BRUMMEN – In Nederland worden jaarlijks een paar honderd kinderen, jongeren, vrouwen (of mannen) achtergelaten in het buitenland of gedwongen tot een huwelijk, terwijl ze dachten op vakantie of familiebezoek te gaan. Mensen dwingen tot een huwelijk, of onder dwang achterlaten in het buitenland, mag niet in en van Nederland.

Daarom voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne ‘Trouwen tegen je wil’. Die roept jongeren die met een gedwongen huwelijk of achterlating in het buitenland te maken krijgen, op om erover te praten met iemand die ze vertrouwen of advies en hulp te vragen. Voor hulp en advies kunnen ze terecht bij Veilig Thuis (0800-2000). Meer informatie vinden de jongeren op www.trouwentegenjewil.nl.

De gemeente Brummen vindt het ook belangrijk te voorkomen dat jongeren met een gedwongen huwelijk of achterlating te maken krijgen. Door middel van een brief zijn scholen gevraagd aandacht te hebben voor de signalen. Voor jongeren die zich hierover zorgen maken kunnen anoniem met Veilig Thuis Noord Oost Gelderland (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling in onze regio) bellen. Veilig Thuis is zeven dagen per week 24 uur per dag te bereiken via telefoonnummer 0800 2000.

De onlinecampagne richt zich op jongeren tussen de 16 en 25 jaar, zowel mogelijke slachtoffers als vrienden of vriendinnen van hen. De mogelijke slachtoffers worden op het spoor van advies en hulp zoeken gezet. De vrienden of vriendinnen weten door de campagne hoe ze mogelijke slachtoffers kunnen helpen. Ook op de website www.samengoedvoorelkaar.nl wordt aandacht aan de landelijke campagne besteed en is de campagnefilm te zien.