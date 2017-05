Realisatie IKC Anne Frank Montessorischool in de problemen

DOESBURG - In de commissievergadering Maatschappelijke Ontwikkeling van 9 mei, heeft wethouder Peter Bollen zijn excuses aangeboden voor de gang van zaken rondom de geplande realisatie van een Integraal Kind Centrum (IKC) op de Anne Frank Montessorischool.

Deze komt er voorlopig niet, nu gebleken is dat het budget € 400.000,- tekort schiet. Het CDA spreekt van mismanagement en onprofessioneel opereren van de verantwoordelijken. Toen er eerder fors meerwerk ontstond bij de realisatie van het IKC op de Wetelaar, is er geen melding geweest richting de gemeenteraad, omdat gedacht werd met het overgebleven krediet de verbouwing van de Anne Frank school te kunnen bekostigen. Er zal nu een stuurgroep met een nieuwe projectleider worden aangesteld die gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn en binnen welke kaders. Voor het komende schooljaar zal dit in elk geval betekenen dat de Anne Frank Montessorischool met het huidige gebouw verder zal moeten en een volwaardig IKC nog niet gerealiseerd kan worden.