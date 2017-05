Ook Klarenbeek heeft een Weggeefkast

KLARENBEEK – Sinds kort staat er in het MFC aan de Bosweg 12 in Klarenbeek een Weggeefkast. De Weggeefkast is een initiatief van Gelderland Helpt. Het idee erachter is dat mensen er voorwerpen in kunnen zetten, die ze zelf niet meer gebruiken, maar waar wellicht een ander blij mee gemaakt kan worden.

De dorpscontactpersonen zeggen er over: “Wie uitgekeken is op die ene puzzel, dat boek, een spel of een accessoire, plaats het dan in de Weggeefkast en maak iemand anders er blij mee! Het mag van alles zijn, zolang het maar in de Weggeefkast past. En ziet u iets moois in de Weggeefkast, maar heeft u zelf geen voorwerp bij u? Alleen iets meenemen mag ook! U hoeft zich niet verplicht te voelen om ook iets in de kast te leggen, wanneer u er iets uithaalt.”



Voor de Weggeefkast gelden de volgende regels: Alle spullen zijn welkom, zolang ze in de Weggeefkast passen. Er mogen dus geen artikelen voor/naast/op de kast geplaatst worden. Het voorwerp dat u in de Weggeefkast achterlaat, moet nog in goede staat zijn. Voedingsmiddelen zijn niet toegestaan.



De Dorpscontactpersonen voegen er nog wat aan toe: “Behalve spullen kunt u ook via de Deelbon een dienst aanbieden. Op een Deelbon schrijft u wat u voor een ander zou willen doen. Kookt u bijvoorbeeld graag voor een ander? Heeft u zelf geen hond, maar wilt u graag de hond van een ander uitlaten of wilt u bijvoorbeeld uw grasmaaier of bladblazer uitlenen? De Deelbon laat u achter in de Weggeefkast en iemand die uw aanbod op de Deelbon leest, kan vervolgens contact met u opnemen.”

De Weggeefkast staat in de hal van het MFC, naast de pinautomaat. Klarenbeek heeft deze kast te leen en de dorpscontactpersonen vertrouwen er dan ook op dat iedereen er zorgvuldig mee omgaat.