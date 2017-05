DIEREN - De helpende hand van KDV en Kidsclub De Boomgaard noord en zuid Conjo Theunissen is afgelopen week in het zonnetje gezet voor alle hand- en spandiensten die hij voor De Boomgaard doet. Een tijdje terug is hij opgegeven voor de Kanjeractie. Uit de vele aanmeldingen is hij als winnaar gekozen. Daarom mocht Conjo een prachtig boeket anjers in ontvangst nemen bij de Aalsmeerse Bloemenhal in Dieren.