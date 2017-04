Voltige valt weer in de prijzen

EMPE - De Voltige vereniging van PSV Oortveldruiters uit Empe vertrokken onder begeleiding van hun twee trainers en paard naar Lichtenvoorde voor de eerste voltige wedstrijd van het seizoen. Vijftien kinderen van de 23 leden tellende vereniging namen deel. Verdeeld over drie teams, twee in de beginnersbasis BB en een wat meer gevorderd team in de B klasse, showden zij hun kunsten op het paard. Het viertal BB haalde de eerste plaats en het vijftal BB de tweede. Met goede cijfers eindigde ook het zestal van het B team heel mooi met een vierde plaats in hun categorie. Elk team werkte met een eigen thema herkenbaar in aankleding en beweging op passende muziek. Van de verplichte serie oefeningen tot het gedeelte van de vrije kür waarin het verhaal van het thema door de voltigeurs via hun oefeningen verteld wordt. Samenwerken met veel plezier en in harmonie met het paard staat bij deze vereniging voorop en dat stralen de kinderen uit.

Er staan nog meerdere wedstrijden voor de deur en een solo debuut in de L klasse. PSV Oortveldruiters Voltige zal dit jaar ook weer een aantal demonstraties geven, onder andere op de Voorster kampioenschappen op 7 mei en op het Hunnekink Concours in Klarenbeek op zondag 18 juni.