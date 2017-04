Clubkampioenschap groot succes

BRUMMEN - Onlangs zijn de clubkampioenschappen van De IJsselruiters uit Brummen verreden. Zaterdag werd gestart met de allerkleinste ruitertjes in de dressuur, daarna kwamen de paarden aan bod.

’s Middags werden de springkampioenschappen verreden. Zelfs de dressuurruiters zijn begonnen aan hun springcarrière en de echte springruiters durfden het aan om een dressuurproef te rijden.

Allround kampioen bij de pony’s is geworden Aniek Breukink met haar pony What Else. Julie Donders met haar paard Sharouck werd allround kampioen bij de paarden. Dressuurkampioen bij de pony’s werd Joanne Nieuwenhuis met haar pony Amigo. Dressuurkampioen bij de paarden is geworden Julie Donders met Sharouck. Jade Albers reed een foutloos parcours en de snelste tijd met haar pony. Dit leverde haar de eerste prijs op. De wisselbeker voor de springkampioen paarden werd gewonnen door Yvonne Breukink met haar paard High flyer jb. Brigitte Boon kreeg de wisselbeker voor beste ruiter zonder wedstrijdervaring. Dit was tevens de aanmoedigingsprijs.