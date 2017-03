Kinderklimaatcampagne op OBS Oosterhuizen

OOSTERHUIZEN - De kinderklimaatcampagne is een actie waaraan basisschoolleerlingen in heel Gelderland kunnen meedoen met hun klas. Groep 7/8 van openbare basisschool Oosterhuizen deed op vrijdag 10 maart mee. Janneke Slingenland, Statenlid Provinciale Staten van Gelderland verzorgde deze leerzame les. De kinderen zijn aan de slag gegaan met de vraag: ´Hoe moet de wereld eruitzien in 2035´? Hebben we straks energieopwekkende huizen? Hebben we straks nog wel auto’s? Krijgen we meer groen in de wijk om heftige regenbuien op te vangen? Kun je dat gebruiken om meer speelplekken te krijgen? De leerlingen zijn in 2035 ongeveer dertig jaar oud. Met de kinderklimaatcampagne laten ze deze volwassenen van de toekomst meepraten in het Gelders Energieakkoord. De resultaten worden getoond tijdens het jaarcongres van het GeldersEnergieAkkoord op 10 mei. De leerling met het beste idee mag hier zelfs mee naartoe.