Leerlingen Mauritiusschool bakken voor ouderen Rhederhof

RHEDEN - Vrijdag 24 maart bakken duizenden kinderen weer pannenkoeken voor opa’s, oma’s en ouderen in de buurt. Ruim elfhonderd basisscholen in heel Nederland vieren die dag ‘Nationale Pannenkoekdag’. Voortgekomen uit de Christelijke vastentraditie, is deze dag uitgegroeid tot een gezellig evenement waar jong en oud elkaar ontmoeten.

Ook op de Mauritiusschool in Rheden staan de pannen al klaar. In de gymzaal op school wordt een heus restaurant ingericht en kinderen uit alle klassen binden onder begeleiding van juf Herma en juf Rejina de schorten voor. Rond lunchtijd komen ouderen uit verzorgingshuis Rhederhof proeven van de bakkunsten van de kinderen. Zij worden gepast ontvangen en in de watten gelegd door de kleine koks en obers.

De Mauritiusschool vindt het belangrijk dat leerlingen zich inzetten voor goede doelen en mensen in hun omgeving. De school doet dan ook graag mee aan de Pannenkoekdag om ouderen uit Rheden in het zonnetje te zetten.