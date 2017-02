Katholieken Klarenbeek willen liefst maandelijke viering

KLARENBEEK – De Locatieraad van de RK Geloofsgemeenschap O.L. Vrouw Ten Hemelopneming in Klarenbeek, peilt regelmatig de mening van de parochianen. Het bestuur wil zoveel tegemoet komen aan de wensen van de katholieken.

Sinds de sluiting heeft het bestuur al veel bereikt. De diensten en activiteiten worden goed bezocht. Onlangs werd de parochianen via een enquête gevraagd. Het thema was: Uw menig telt. Op de eerste vraag of men het belangrijk vindt dat er maandelijks een gebedsviering wordt gehouden was het antwoord heel duidelijk: bijna iedereen was voorstander. Slechts twee tegen.



Sinds de kerk het ontmoetingscentrum Het Boshuis is geworden worden soms de kruiswegstaties verwijderd. Van de 52 deelnemers vonden 19 deelnemers het belangrijk dat de gebedsruimte wordt aangekleed, 22 maakte het niks uit.

Op de vraag of het belangrijk is dat er vaker een pastor voorgaat in de dienst antwoordden12 met ja, 17 met nee en 23 maakte het niks uit. Een vierde vraag of men een vrijwillige bijdrage voor koffie/thee met de nadruk op vrijwillig was het antwoord van 5 personen ja, 45 met nee en 2 geen mening. Het bestuur gaat de op en aanmerkingen die bijgevoegd waren samen bespreken en ter harte nemen.