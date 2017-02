Ferrocal uit Brummen wint MVO vakjuryprijs

BRUMMEN - Avondvoorzitter en voormalig toptennisser Jacco Eltingh maakte onlangs bekend wie de meest sociale ondernemers zijn in de regio Zutphen-Brummen-Voorst en Lochem-Bronckhorst. De MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) vakjuryprijs ging naar het Brummense bedrijf Ferrocal.

"We zijn enorm trost dat wij die MVO vakjuryprijs hebben gewonnen", aldus Ronald Smit, directeur Ferrocal (links op de foto). Freddy Evers van Inhetgroen (Baak) nam MVO vakjuryprijs voor de regio Lochem-Bronckhorst in ontvangst. De winnaars van de MVO award zijn Iwan Göbel van Burton Car Company (Zutphen) en Kasper Vrielink van het gelijknamige dakwerkbedrijf (Vorden). De uitreiking vond plaats Het Koelhuis.

Samen met Inhetgroen heeft Ferrocal de MVO vakjuryprijs in ontvangst genomen. De prijs voor twee finalisten die zich op een bijzondere wijze hebben weten te onderscheiden. "Met aandacht voor ontwikkeling, gelijkwaardigheid én de enorme betrokkenheid van ondernemer Ronald Smit", aldus Henk Hölscher, voorzitter vakjury MVO awards. Smit: "Sociaal ondernemen is iets wat voortvloeit vanuit ons dna, onze bedrijfsvoering. Het is geweldig om op deze wijze als organisatie beloond te worden voor onze bedrijfsvoering!"