Tommy ter Hove Erelid Dwarsliggers

EERBEEK - Zondagmiddag 19 februari vond het jaarlijkse 55 + carnaval plaats. Deze middag is voor senioren vanaf 55 jaar en mindervaliden en dit jaar voor het eerst met een nieuwe opzet in residentie De Heideroos.

Voordat het programma begon was er nog een speciale gebeurtenis. Hiervoor werd Tommy ter Hove uit de zaal opgehaald en naar het podium gebracht, alwaar hij werd benoemd tot Erelid van de Dwarsliggers. (foto). De daarbij behorende onderscheiding werd hem opgespeld en een oorkonde waarop 11 punten staan waarom hij deze onderscheiding verdiend, werd op carnavaleske wijze voorgedragen door vicevoorzitter Marty.

Daarna was er een gevarieerd programma met optredens van de Jeugdraad, de Raad van Elf, Oud Prinsen en de Dansmoeders en de drie dansgardes. Het werd één groot feest in De Heideroos. Voor degene die konden werden er polonaises gelopen. Iedereen genoot zichtbaar van deze middag. - foto: Rik Barmentlo