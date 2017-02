DREMPT - Ware schoonheid zit van binnen, was de titel van de musical die toneelvereniging Zanglust afgelopen weekend opvoerde. Een klucht, verluchtigd met liefst achttien liedjes.

Deze keer dus geen toneelstuk, maar een musical, ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van Zanglust. Het stuk was exclusief voor hen geschreven door Ruud van Ling. Het ging over een boerenbedrijf dat vandaag de dag nagenoeg uitgestorven is. Vandaar dat schoondochter Adèle en haar vriendin Sandra besluiten om de boerderij 'De Waere Schoonheit' om te bouwen tot een wellness centrum. Dat heeft uiteraard heel wat voeten in aarde. Tijdens de verbouwing ontdekt men een verborgen kelder en krijgt het spreekwoord 'ware schoonheid zit van binnen' ineens een heel andere betekenis. Ondanks allerlei strubbelingen is de verbouwing op tijd klaar.

Het verhaal, aangevuld met maar liefst achttien liedjes, stond garant voor een leuke avond en middag, waarbij de humor hoog in het vaandel stond. En zoals iedereen gewend is van deze toneel- en zanggroep, was het weer prachtig gespeeld en gezongen. De regie was in handen van Herman Haan en de muzikale begeleiding van Wim Polman. - foto: Hanny ten Dolle