Vrijwilligers gezocht voor begeleiding vluchtelingen-jongeren

DOESBURG – Iedere vluchteling heeft zijn of haar eigen verhaal. Er zijn grote verschillen tussen mensen in herkomst, achtergrond en leeftijd. Er zijn zelfs jongeren die hun land hebben moeten ontvluchten voordat ze achttien werden. Een aantal van hen heeft de vaak gevaarlijke reis naar Nederland helemaal alleen gemaakt.

Deze vluchtelingen krijgen in Nederland zolang ze minderjarig zijn begeleiding van een voogd. Vanaf het moment dat ze achttien worden, gaan ze op zichzelf wonen. De gemeente Doesburg heeft aan VluchtelingenWerk gevraagd om deze jongeren in die eerste periode te begeleiden. Er worden vrijwilligers gezocht die het leuk vinden om met die klus aan de slag te gaan. Als vrijwilliger ben je de coach van enkele vluchtelingen-jongeren die onlangs achttien zijn geworden en op zichzelf gaan wonen in Doesburg. VluchtelingenWerk begeleidt deze jongeren acht maanden vanaf het moment dat ze achttien worden. Vrijwilligers dienen ongeveer acht uur per week beschikbaar te zijn. Aanmelden kan bij Melanie Jacobs via e-mail. mjacobs@vluchtelingenwerk.nl.