Veranderingen in jaren '60 thema boek over Spankeren

SPANKEREN - Onder de titel ‘Langs het tuinpad van mijn vader. Spankeren omstreeks 1960’ werken auteurs Ton Elzebroek en Jan Burgers uit Spankeren aan een boek over hun dorp. Het zal in april verschijnen vanwege het 25-jarig bestaan van de Belangenvereniging Spankeren. Het jaar 1960, de periode rond dat jaar, is gekozen omdat die tijd in het teken stond van grote veranderingen in Spankerense maatschappij.

In de jaren '60 veranderde de wereld ook in Spankeren in razend tempo. Er vonden grote veranderingen plaats in de agrarische wereld, de opkomst van de tv had grote invloed op het verenigingsleven. Het zijn de jaren waarin de wederopbouw wordt afgesloten, al blijft de woningnood nog schrijnend. De mensen verdienen meer geld, geleidelijk aan doen koelkast, wasmachine, telefoon, televisie en auto hun intrede in de huishoudens en het straatbeeld. De vrije zaterdag wordt ingevoerd. Door de toegenomen vrije tijd ontstaat een doe-het-zelf-cultuur. Dat gaat deels ten koste van het verenigingsleven. Kortom de maatschappij verandert snel en Wim Sonneveld zong daar het melancholische lied Het Dorp over. De eerste van het refrein luidt: En langs het tuinpad van m'n vader… Het is die zin die door de samenstellers is gekozen als titel van hun boek.



De voorintekening voor de uitgave is inmiddels in volle gang. Wie zeker wil zijn een exemplaar te bemachtigen, kan gebruik maken van een voorintekening. Het wordt een boek van ca. 200 pagina’s met veel foto’s en andere afbeeldingen in een harde glanzende omslag (formaat 24 x 17 cm). De prijs bedraagt slechts € 14,- per stuk. Voorintekening is mogelijk per e-mail bij: stichtinghozov@upcmail.nl; per telefoon: 0313-414281 of per post: Labriehof 15, 6952 HW Dieren.

Over de inhoud van het boek kan worden gezegd dat in acht achtereenvolgende hoofdstukken komen onder meer aan bod komen: het verenigingsleven, waarin o.a. Buurtreisvereniging ‘De Overweg’, Muziek- en Supportersvereniging ‘Wilhelmina’, ‘Oranjevereniging Spankeren’, ‘Spankerense Toneelvereniging’ en Zangvereniging ‘Ons Genoegen’; De land- en tuinbouw, het boerenbedrijf omstreeks 1960, met o.a. de Coöperatieve Landbouwvereniging ‘Spankeren’, de afzonderlijke boerderijen, de melkboer en vakantie op de boerderij; De industrieën en bedrijven met aandacht voor o.a. de Edy, Tudrana, Spankerense bouwondernemers, Kruideniersbedrijf Hummelman, Café Restaurant ‘De Sluis’, Café Speeltuin ‘De Luchte’ en Bloemenmagazijn Westerveld; De kunstenaars in Spankeren; Kerk en school in Spankeren; Huisvrouwen en voeding, met o.a. de positie van de vrouw en het dagelijks brood; De landgoederen ‘De Bockhorst’ en de ‘De Gelderse Toren’; Wie of wat was er in het nieuws, met verhalen over o.a. de 5 Mei viering 1965, de bloemententoonstelling, ‘Het gat’ in ‘Denk en Werk’, Spankeren en Groot Dieren en de hevige discussie over het industrieterrein.



Het boek bevat ook nog een inwonerslijst van Spankeren in 1966 en laat verder aan de hand van advertenties zien Wat was er in Spankeren nog meer te koop? en Personeel gevraagd.