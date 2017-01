Peeze Koffiebranderij verhuist van Arnhem naar Velp

VELP / ARNHEM - Koffiebranderij Peeze verwacht 2019 vanuit Arnhem naar Velp te verhuizen. Peeze is een landelijke speler van hoogwaardige koffie- en theeconcepten voor zowel de thuis- als zakelijke markt. De Rhedense wethouders Olland en Haverkamp zijn blij dat dit duurzame bedrijf zich in de gemeente wil vestigen.

Door continu op zoek te zijn naar duurzame oplossingen en te blijven innoveren staat Koffiebranderij Peeze bekend als MVO koploper (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Al lange tijd was Peeze, nu nog gevestigd op het Arnhemse bedrijventerrein IJsseloord 1, op zoek naar een nieuwe locatie in de regio. Een omgeving met een natuurlijke uitstraling die volledig aansluit bij haar kernwaarden kwaliteit en duurzaamheid. Deze plek is nu gevonden, nét over de grens van Arnhem aan de Arnhemsestraatweg 103 in Velp.

De locatie in Velp gaat een bijzondere invulling krijgen. Helemaal circulair en energieneutraal. “Ons nieuwe pand moet bij het eerste aanzicht een warm welkom worden voor de omgeving met een mooie natuurtuin, waterberging en biodiversiteit. Bij binnenkomst een weergave van onze belevingswereld van koffie & thee. Geen gewoon bedrijfspand, maar we willen een inspiratie-locatie worden van wat allemaal mogelijk is door samen te werken”, aldus Timmo Terpstra, algemeen directeur.

Dit jaar gaat de ontwikkeling van het kavel aan Arnhemsestraatweg 103 van start. Een bestemmingsplanwijziging is hiervoor noodzakelijk. Naar verwachting begint de bouw in 2018-2019. Van dit bijzondere project wil Peeze een groot succes maken in goed overleg met alle betrokken omwonenden en de gemeente Rheden. Zowel Nicole Olland (wethouder Ruimte en Duurzaamheid) als Ronald Haverkamp (wethouder Economische zaken) zijn trots dat dit duurzame bedrijf zich in de gemeente Rheden wil vestigen. Samen met Peeze gaat de gemeente in de komende periode onderzoeken hoe de vestiging op deze locatie planologisch mogelijk te maken is.