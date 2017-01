Praeses ziet vreemdeling overal

DIEREN - Een bont gezelschap kwam op de Dag van het Jodendom op 18 januari samen in de synagoge in Dieren. Joden, Katholieken en Protestanten luisterden naar de mijmeringen rondom het thema Vreemdeling van mevrouw Karin van den Broeke, die sinds 2013 praeses van de Protestantse Kerk Nederland is. Wie haar woorden kort samen vat, kan zeggen dat de vreemdeling drie gezichten heeft. De bekendste vreemdeling Anno Domini 2017 is de vluchteling van over de grens. Toch kan de ander om de hoek uit onze straat ook een soort vreemdeling zijn. En tenslotte kan iedereen die gelooft zich ook een vreemdeling voelen op plekken waar de joods-christelijke levenshouding niet meer wordt gedeeld of herkend. Karin van den Broeke schoof vrede en gerechtigheid als grondtoon naar voren voor elk contact en hield een pleidooi voor leven in een inclusieve samenleving waar onderbuikgevoelens niet regeren. Tegelijkertijd maakte ze duidelijk dat er ook grenzen zijn aan inleving en verbinding. Waar daden tegen de wet in gaan stopt de ontmoeting. Al met al voldoende stof tot nadenken en voldoende handvaten voor alle oecumenisch gezinde aanwezigen om grote Bijbelse woorden om te zetten in krachtige daden zodat elke vreemdeling geen vreemdeling blijft.