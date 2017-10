Aeres heeft Gouden schoolkantine

VELP - Aeres (V)MBO Velp (voorheen Groenhorst Velp) heeft de gouden Schoolkantine Schaal 2017 van het Voedingscentrum verdiend. Hiermee laat de school zien dat de schoolkantine gezond is ingericht.

Onder leiding van Sylvia van Maanen, catering medewerkster, heeft Aeres Velp hard gewerkt om de kantine gezonder te maken. Een gezonde uitstraling en een gezonder aanbod staan centraal in de schoolkantine. Het oog van de leerlingen valt al snel op de keuze in gezonde broodjes, wraps gevuld met pulled pork met een pittige salade, groente en fruit. Er is altijd water beschikbaar in de vorm van een koel watertappunt. De versfruit-waterkannen op de balie en flesjes in de automaten zijn zeer geliefd. De leerlingen van het vmbo en de studenten van het mbo zijn blij met dit aanbod dat verleidt om gezonder te kiezen. De bakjes met kleine stukjes vers fruit zijn altijd snel op.

www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine