"t Schaddeveld werd Heksenschool

DIEREN - Als opening voor de Kinderboekenweek, met het thema ‘griezelig eng…’, is basisschool ’t Schaddeveld in Dieren Noord-Oost omgetoverd tot heuse Heksenschool.

Een echt heksenteam heeft de kinderen op woensdag 4 oktober naar binnen geveegd. Vervolgens hebben zij de Kinderboekenweek geopend met een griezelig enge soep, gebrouwen van enge spinnen, groene smurrie, snot en salamander ogen. Samen met de kinderen zijn toverspreuken uitgesproken en kwamen er mooie nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek tevoorschijn. Op school mochten de kinderen in het donker lezen, met een zaklamp of een ander lichtje. Dit konden ze doen in zelfgemaakte tenten en hutjes. De Kinderboekenweek en dus de Heksenschool, is afgesloten op vrijdag 13 oktober met een griezelig eng feest, waarbij alle kinderen verkleed waren als tovenaar of heks.