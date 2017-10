Willem de Zanger nieuwe voorzitter Dorpsraad Loenen

LOENEN – Het bestuur van de Dorpsraad Loenen kijkt terug op de zomer die bijna afgelopen is. “De zomer loopt inmiddels naar het einde, de kinderen gaan weer naar school. De zomertijd is doorgaans komkommertijd, maar deze zomer is er in ons dorp genoeg gebeurd.

Allereerst natuurlijk het definitieve afscheid van onze voorzitter, Reinder Groenhof. Op zaterdag 30 juli hebben we met velen de plechtige en waardige afscheidsbijeenkomst bijgewoond waar met mooie woorden teruggekeken werd op zijn leven. Hij heeft veel betekend voor de samenleving. Inmiddels gaat het leven voor ons allen natuurlijk door, al zullen zijn vrouw en kinderen het nog lang moeilijk hebben en alle steun goed kunnen gebruiken", aldus De Zanger.



De Dorpsraad kijkt ook terug op mooie evenementen in de afgelopen maanden, zoals de Loense Moandag, het Oogstfeest en het Kindervakantiespel, waar weer vele vrijwilligers voor in touw zijn geweest en jong en oud van hebben kunnen genieten.

De Dorpsraad heeft tijdens de laatste vergadering Willem de Zanger benoemd tot voorzitter. Hij heeft tijdens de afgelopen periode al gefunctioneerd als plaatsvervangend voorzitter. In de komende maanden zal de organisatie van de Dorpsraad worden vernieuwd in het kader van het traject Loenen Zonnedorp. Dat zal ook betekenen, dat functies opnieuw zullen worden ingevuld.