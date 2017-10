Brummense raad moet begroting 2018 vaststellen

BRUMMEN - De gemeenteraad van Brummen buigt zich op donderdag 2 november over de cruciale vraag voor welke activiteiten en doelstellingen de gemeente Brummen zich in 2018 sterk gaat maken. Dit is namelijk verwoord en verwerkt in de concept-programmabegroting 2018-2021, die het college eind september aan de gemeenteraad overhandigde.

Maar het is de gemeenteraad die als taak heeft de programmabegroting jaarlijks vast te stellen en daarmee de gemeentelijke koers aan te geven. De raadsvergadering over dit onderwerp duurt doorgaans lang en gaat al eind van de middag van start, namelijk om 16.00 uur. De verwachte eindtijd is 23.00 uur.

Het is het college die de afgelopen maanden het belangrijke financiële en inhoudelijke document (de begroting dus) heeft voorbereid. Nu is het de beurt aan de gemeenteraad. Vanaf eind september zijn raadsleden de collegevoorstellen in de begroting gaan bestuderen. Zij hebben reacties uit de samenleving verzameld, onder andere tijdens het raadsforum van donderdagavond 12 oktober. Ook heeft de gemeenteraad zowel schriftelijk als mondeling vragen gesteld aan het college. Dit alles om te komen tot zorgvuldige besluitvorming op donderdag 2 november 2017.

De programmabegroting en alle andere relevante informatie kunt u lezen op onze website www.brummen.nl. Daar is een aparte pagina over de behandeling van en besluitvorming over de programmabegroting.