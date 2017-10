Kop-staart botsing

SPANKEREN - Op de Zutphensestraatweg N348 ter hoogte van Spankeren, heeft woensdag aan het einde van de middag een kop-staartbotsing plaatsgevonden. Rond 17.40 uur werden hulpdiensten gealarmeerd. De goudkleurige auto moest afremmen voor een afslaande auto. Toen de bestuurder weer kon optrekken ging het mis. De Audi botste op de achterkant van de auto. Een vrouw is in de ambulance gecontroleerd, ze raakte licht gewond maar hoefde niet mee. Ook is de bestuurder lichtgewond geraakt aan zijn nek. Ook hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Buurtbewoners zijn al langere tijd met de N348 bezig om de snelheid omlaag te krijgen. Eerst was de snelheid op dat weggedeelte 80 kilometer per uur. Dit is voor een proeftijd terug gezet naar 70 km/u. Een buurtbewoner heeft vorig jaar een ernstig ongeval gehad met een vrachtwagen op deze weg. Hij raakte daarbij gewond aan onder andere zijn nek. Toen het ongeval woensdag plaatsvond, bedacht hij zich geen moment en verleende eerste hulp. De schade aan beide auto’s was groot en beide voertuigen zijn door een bergingsbedrijf geborgen. - Foto: Martin Heitink / Persbureau Heitink