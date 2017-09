Klok van Donkers behouden

DIEREN - Toen in het voorjaar de fabriek van Lonka, het oude Donkers, in Dieren werd ontmanteld, was ineens de bekende klok aan de Geitenbergweg verdwenen. Wie had hem?

De 'verdwijning' van de klok werd snel opgelost. Jaap van der Eerden van GWW ingenieurs had hem - met toestemming van het bedrijf - weggehaald, voordat iemand anders het zou doen. Nu bleek dat gevaar op verdwijning achteraf niet zo groot, want bij de onthulling van de gerestaureerde klok afgelopen zaterdag in de Dierense speeltuin, werd verteld dat er minstens zoveel beton in de grond zat als bovengronds te zien was… Maar de klok is behouden, met hulp van veel vrijwilligers en bijdragen van Dierense bedrijven. De oude eigenaar van Lonka betaalde mee aan de opkapbeurt en in de speeltuin kreeg hij een prachtige nieuwe plek. Daar werd hij zaterdag onthuld door dertien kleinkinderen van de familie Van Vliet, voormalig directeur van Donkers. Terwijl oud-werknemers van de Dierense snoepfabriek toekeken, trokken zij het doek af van de markante reclameklok. De productie van snoepgoed verdween naar lagelonenland Slowakijë, de herinnering aan Donkers blijft levend in de speeltuin. - foto: Wencel Maresch